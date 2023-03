Mit einem groß angelegten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Ver.di weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmlegen. Betroffen sind demnach unter anderem der Fern-, Regional- und Nahverkehr, Flughäfen und die Autobahngesellschaft. Die Deutsche Bahn kündigte an, am Montag den gesamten Fernverkehr einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde »größtenteils kein Zug fahren«, teilte der Konzern mit.