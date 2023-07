In einem Brief kurz vor Schuljahresende forderten Eltern, Teske und Nickel zu entlassen. Als deren Versetzung bekannt wurde, kommentierte der Cottbuser AfD-Kreischef Jean-Pascal Hohm auf Twitter: »Bürgerliches Engagement wirkt: Linksradikaler Denunziant verlässt Burger Schule.«

Hohm ist Ex-Landeschef der Jungen Alternative Brandenburg. Die Nachwuchsorganisation der AfD sei vom Landesamt für Verfassungsschutz nun als »gesichert rechtsextrem« hochgestuft worden, teilten Behördenchef Jörg Müller und Innenminister Michael Stübgen (CDU) dem »Tagesspiegel« zufolge mit. Die Junge Alternative sei die logistische und aktivistische Straßentruppe der AfD.

»Wenn mich die AfD als ›linksradikalen Denunzianten‹ bezeichnet, werde ich für die rechte Szene zum Feinbild«, sagt Teske. Die verschiedenen Drohungen und die Hetzkampagne im Netz hätten Wirkung bei ihm gezeigt. Seitdem setze schnell ein »Gedankenkarussell« ein. Wenn er etwa abends unterwegs sei, drehe er sich öfter um, ob ihm jemand folge.

Immerhin, sagt der Lehrer, von der Polizei fühlten sie sich gut unterstützt. Das bedrohliche Klima sei ohnehin nur einer der Gründe, warum er die Schule in Burg verlasse, erklärt Teske: »Wir wollen den Fokus der aufgeheizten Debatte etwas von der Schule weglenken, um Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler zu schützen.« Beide Lehrkräfte versichern, der Schulwechsel bedeute keineswegs, dass sie ihr Engagement gegen Rechts aufgeben wollten. Sie wollen weiter im Bündnis »Schule für mehr Demokratie« aktiv sein.

Fatales Signal

Dennoch lässt sich der Wechsel der Lehrkräfte auch als verheerende Botschaft lesen: Es wirke, als könne man »sich hier rechtsextremistisch verhalten und die, die darauf aufmerksam machen, werden weggeschickt«, sagt Markus Klein, Geschäftsführer des Brandenburgischen Instituts für Gemeinwesenberatung. Dieses Signal sei fatal, die AfD feiere es als Erfolg.

Die Partei versuche aus dem Konflikt an der Schule Profit zu schlagen, das gehöre zum Kalkül von Rechtsextremisten. »Sie sind nicht an Lösungen interessiert, sondern an Aufmerksamkeit. Sie wollen das rechtsextreme Verhalten normalisieren.«

Das Thema müsse und werde in Brandenburger Schulen ernst genommen, so Klein. Mehrere Schulen hatten sich nach dem Brandbrief ermutigt gefühlt, über rechte Vorfälle bei sich zu berichten. Wichtig sei es zu klären, sagt der Berater, wie die Leitung in solchen Konflikten kommuniziere, wie sie die Zusammenarbeit der Lehrkräfte fördere und zusammen mit ihnen schnell und effektiv agiere.

Klein berät auch die Grund- und Oberschule »Mina Witkojc«. Sicherlich wäre in Fällen wie in Burg mehr möglich, hätte man mehr Lehrkräfte und Erzieher zur Hand, aber auch Brandenburg sei stark vom Fachkräftemangel getroffen, sagt Klein. »Wir werden noch lange mit Rechtsextremismus zu tun haben, das ist eine Daueraufgabe, die nur die Gesellschaft als Ganzes angehen kann.«

Mehrere Initiativen im Land sehen die lokale Politik in der Pflicht. Im konkreten Fall üben sie harsche Kritik an den Verantwortlichen: »Der Weggang der mutigen Lehrer*innen aus Burg ist ein Versagen der Kommunal- und Landespolitik«, heißt es in einer Stellungnahme der Initiative #unteilbar-Südbrandenburg. Der Vorwurf: »Die Täter bleiben.«

Bildungsminister Freiberg weist Vorwürfe zurück

Das Bündnis »Schule für mehr Demokratie« nahm seine Mitglieder Teske und Nickel ausdrücklich in Schutz. »Wir können die Entscheidung der beiden, Burg zu verlassen, vollkommen nachvollziehen«, heißt es in einer Stellungnahme. Die beiden seien nicht angemessen und zeitnah geschützt worden: »Wir fordern eine selbstkritische und inhaltlich angemessene Fehlerkultur und Auseinandersetzung der Verantwortlichen.«

Diese müssten parteilich an der Seite der Betroffenen von Rechtsextremismus stehen: »Vermeintliche Neutralität oder fehlende Positionierung führen zu Verläufen wie diesen: Betroffene rechter Gewalt werden alleingelassen und müssen sich am Ende eine andere Schule suchen. Das widerspricht nicht nur professioneller Pädagogik, sondern auch den Grundstandards unserer demokratischen Kultur.«