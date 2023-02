Aus: DER SPIEGEL 7/2023

Europas Verteidiger

Am 24. Februar jährt sich Russlands Einmarsch in die Ukraine. Seitdem ist nichts mehr, wie es vorher war. Schon gar nicht für Wolodymyr Selenskyj, der sich eilig vom Friedens- in einen Kriegspräsidenten verwandeln musste. Was geschah an jenem langen Tag, und wie könnte die Ukraine siegen?

