Noch im 19. und 20. Jahrhundert war die Prügelstrafe in Schulen eine weit verbreitete, anerkannte Erziehungsmethode. Mit zeitgenössischer Pädagogik ist sie jedoch nicht vereinbar.

1977 hatte der Oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass die körperliche Bestrafung in Schulen verfassungsgemäß sei. Die Richter ließen den US-Bundesstaaten die Option, selbst darüber zu entscheiden. Seitdem haben viele Staaten die Praxis verboten. In 19 Staaten, insbesondere im Süden der USA, ist die Prügelstrafe jedoch nach wie vor erlaubt – auch in Missouri.

Zehntausende Schüler werden in den USA geschlagen

Die Neuregelung aus Cassville erregt in den USA zwar breite mediale Aufmerksamkeit, der »Washington Post« zufolge kommen körperliche Züchtigung an Schulen im Land jedoch oft vor. Die Zeitung beruft sich auf Zahlen des Office for Civil Rights des Bildungsministeriums. Nach den jüngsten vorliegenden Daten aus dem 2017/18 wurden demnach landesweit mehr als 69.000 Kinder und Jugendliche geschlagen. Mississippi hatte mit mehr als 20.000 die höchste Rate an Betroffenen, gefolgt von Texas mit fast 14.000 und Alabama mit über 9.000. In Missouri erhielten fast 2.500 Schülerinnen und Schüler Schläge.