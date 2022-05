Vera Moser , Jahrgang 1962, ist Inhaberin der Stefan und Kathrin Quandt Stiftungsprofessur für Inklusionsforschung an der Goethe Universität Frankfurt, Sprecherin des Graduiertenkollegs »Inklusion-Bildung-Schule« und Gründungsdirektorin des Zentrums für Inklusionsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Der Versuch, familiäre Ungleichheiten zu kompensieren, bleibt offenbar erfolglos: Denn weder Rückstellungen bei der Einschulung, Klassenwiederholungen, Nachteilsausgleiche, Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit oder andere Fördermaßnahmen führen zum Erfolg. Die Lösung des Problems liegt daher nicht in weiteren additiven Maßnahmen, sondern in der Garantie eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebotes als Mindeststandard.

So ist zum Beispiel mehr als zehn Jahre nach Inkrafttreten der Uno-Behindertenrechtskonvention nach wie vor ungeklärt, welche empirisch nachweisbaren Merkmale inklusiven Unterricht überhaupt auszeichnen. National verbindliche Standards existieren bisher nur in Bezug auf die Lehrkräftebildung und fächerbezogenen Regelstandards, um die Leistungen der Schüler:innen messbar zu machen.

Die Qualität der Bildungsangebote ist stattdessen in hohem Maße vom Engagement der Einzelschule und ihrer Lehrkräfte abhängig. Dies lässt sich mit Daten aus der bundesdeutschen Bildungsberichterstattung von 2018 illustrieren: Während 71 Prozent der Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Förderschulen keinen Schulabschluss erreichen, trifft dies für ihre Beschulung in Regelschulen in Hamburg nur für 29 Prozent und in Thüringen nur für 36 Prozent zu.