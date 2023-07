Die Entscheidung des obersten US-Gerichts, dem Supreme Court, zum Verbot von Affirmative Action, also der Auswahl von Studierenden auf Grundlage ihrer Ethnizität, schlägt hohe Wellen in den USA. Welche Lehren sollten wir für Deutschland aus dieser Diskussion ziehen? Denn in Bezug auf Chancengleichheit und Diversität, gerade an Hochschulen, ist Deutschland mehr als rückständig. Selbst die Rechtfertigung des erzkonservativen Chief Justice John Roberts ist progressiver als fast alles, was wir in der Diskussion in Deutschland hören.