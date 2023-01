Das bayerische Kultusministerium geht die Herausforderung in einem Schulversuch bereits an: Seit September entwickeln 15 Modellschulen »verschiedene pädagogische Konzepte und Lernsettings, in denen auf Komponenten der Künstlichen Intelligenz zurückgegriffen wird«, teilte das Kultusministerium mit.

Gegenüber dem kostenpflichtigen Briefing-Anbieter »Bildung.Table« sagte ein Sprecher des bayerischen Kultusministers Michael Piazolo (Freie Wähler) Anfang Januar, ChatGBT würde den Schulalltag verändern. Schüler müssten lernen, Ergebnisse von Internetrecherchen zu überprüfen und zu verifizieren.

New York verbannt Chatbot aus den Schulen

Das Ministerium in Hessen sieht laut dem Bericht sogar eine Chance im Chatbot. Der Sprecher von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagte demnach, »Tools wie ChatGPT können Schülerinnen und Schüler individuell in ihrem Lernprozess unterstützen – und für Lehrkräfte eine Entlastung darstellen.« So könnten sich Lehrer noch mehr um die individuelle Entwicklung der Kinder kümmern.