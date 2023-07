Auch Sachsen betont: »Wenn jemand mit eingeschaltetem Smartphone erwischt würde, wäre das auch bei uns ein Täuschungsfall – egal ob KI/ChatGPT, Google, Taschenrechner, YouTube oder der klassische Spickzettel.« Aus dem Saarland heißt es, die Regeln seien »ganz klar« und würden auch für die Anwendung von KI gelten: »Das Nutzen von externen Hilfsmitteln ist nicht erlaubt und führt zum Ausschluss von den Prüfungen.«

Bisher keine neuen Prüfungsformate

Die Ministerien halten es den Angaben zufolge bisher auch nicht für nötig, Prüfungsformate angesichts der neuen Technologien grundsätzlich zu überdenken. Niedersachsen etwa erklärt, bisher gebe es keine konkreten Pläne, Prüfungsformen oder Leistungsabfragen zu ändern. Lehrkräfte könnten sich vielmehr verschiedener Strategien bedienen, um Schummel- und Täuschungsversuchen mit ChatGPT vorzubeugen.

»Um nur ein Beispiel zu nennen«, so eine Sprecherin aus Niedersachsen, »Aufgabenstellungen können variiert und individualisiert werden. Dies erschwert es den Schülerinnen und Schülern, vorgefertigte Antworten von KI-gestützten Modellen zu verwenden.« Zudem enthielten Prüfungen in der Regel vielfältige Aufgabenformate, deren Bearbeitung auch reflektiertes Denken, Wissenstransfer und kreative Lösungsstrategien notwendig mache.

In vielen Kultusministerien ist der Einsatz von KI allerdings ein Thema, das sehr wohl auf der Agenda steht. So haben manche Bundesländer, darunter Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, Leitfäden für Lehrerinnen und Lehrer entwickelt oder arbeiten daran, wie mit ChatGPT in Schulen umzugehen ist. »Darin finden sich auch Hinweise für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler KI nutzen, dies aber nicht angeben«, heißt es aus dem Ministerium in Düsseldorf.