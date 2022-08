Der Portal whatsonweibo.com , das über Social-Media-Trends in China berichtet, dokumentiert mehrere dieser in die Kritik geratenen Zeichnungen. So hätten sich Internetnutzer beispielsweise an einem Mädchen gestört, das die Zunge rausstreckt. Außerdem würden öfter Darstellungen der US-Flagge sowie eine falsche Darstellung der chinesischen Flagge gezeigt. Jungen würden teilweise mit Ausbeulungen in der Hose und ein Mädchen im Hasenkostüm dargestellt. In einer Zeichnung habe ein Kind ein Tattoo.