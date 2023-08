Das Fachportal table.media hatte berichtet, dass sich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) mittlerweile persönlich von dem Projekt distanziert habe. Das Ministerium betonte, es liege in der Verantwortung der Hochschule Bielefeld, dass die Wissenschaftsfreiheit geachtet und Missbrauchsrisiken minimiert würden. Die Bundesregierung wirft Peking vor, Menschenrechte in schwerwiegender Weise zu verletzen und mit ihrer Machtpolitik im Indopazifik das Völkerrecht auszuhebeln.

Erlangen: Keine Kooperation mehr

In der deutschen Hochschullandschaft steht die allzu enge Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern seit Längerem in der Kritik. So hatten einzelne Universitäten ihr Engagement in gemeinsamen Konfuzius-Instituten beendet und waren dabei von der Bundesregierung ausdrücklich unterstützt worden. Und an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg gilt seit Juni der Beschluss, dass nicht mehr mit Stipendiaten zusammengearbeitet wird, die vom Chinese Scholarship Council (CSC) alleinfinanziert werden.