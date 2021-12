Baden-Württemberg Kretschmann will Schulen erst ab Inzidenz 2000 schließen

Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann will den Präsenzunterricht im Südwesten erst einmal weiter laufen lassen. Erst wenn die Situation so schlimm sei wie in Sachsen, soll auf Distanzunterricht umgestellt werden.