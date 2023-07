Unkritisch, unvollständig und mit ausgesprochen viel Selbstlob: So redet sich die Kultusministerkonferenz (KMK) in einer noch nicht veröffentlichten Bilanz ihr Handeln in der Coronakrise schön. Das berichtet das Fachportal »table.media «, dem das Papier vorlag. »Das Ziel, Hilfe zu leisten und Unterstützung zu geben, wurde in eindrücklicher Weise erreicht«, lobt sich die KMK demnach in der zusammenfassenden Bewertung selbst.