Der Schriftverkehr legt nahe, dass vor allem dem Ministerium unter der damaligen Leitung der CDU-Politikerin Anja Karliczek anscheinend wenig daran gelegen war, den Studierenden in der Pandemie »schnell und unbürokratisch« zu helfen, wie es die Hausherrin öffentlich angekündigt hatte.

Das BMBF soll sich vor allem um Missbrauch der Hilfen gesorgt haben

So soll das DSW anfangs einen Zuschuss für Studierende in finanzieller Not vorgeschlagen haben, wie es in dem Bericht heißt: Wer durch Corona den Nebenjob verloren habe, bräuchte bloß eine Immatrikulationsbescheinigung, die letzten drei Gehaltsabrechnungen und einen Nachweis über das nicht mehr bestehende Arbeitsverhältnis vorzulegen. Ähnlich einfach konnten auch Solo-Selbstständige im Frühjahr 2020 Unterstützung beantragen.