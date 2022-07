Deutschland erlebt mitten im Sommer eine Coronawelle mit hohen Infektionszahlen. Aktuell sind in vielen Bundesländern Sommerferien, in der kälteren Jahreszeit wird jedoch ein erneuter starker Anstieg der Infektionszahlen befürchtet. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte in einem Interview vor wenigen Tagen bekräftigt, dass es bestimmte weitreichende Maßnahmen nicht erneut geben werde: »Wir sind uns einig in der Koalition, dass es keinen Lockdown mehr geben wird, keine pauschalen Schulschließungen und auch keine Ausgangssperren.«