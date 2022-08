Neues Infektionsschutzgesetz Lehrerverbände fürchten verstärkte Coronakonflikte in den Schulen

»Politik lässt Kitas und Schulen allein«

Gleichzeitig, sagt Keller, liege da aber auch ein substanzielles Problem: »Es gibt keine Grenzwerte oder daran gekoppelte Stufenpläne, an die sich die Bundesländer halten müssen. Die Politik lässt die Kitas und Schulen damit allein.« Er befürchtet daher, dass es einen bundesweiten Flickenteppich an Maßnahmen geben werde. »Die Bildungseinrichtungen brauchen verlässliche und einheitliche Stufenpläne, die genau vorgeben, ab welchen Grenzwerten welche Maßnahmen ergriffen werden müssen.« Gleichzeitig sei es völlig unverständlich, warum das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes an Grundschulen kategorisch ausgeschlossen werden solle.