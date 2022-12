»Ort und Zeit einer Infektion lassen sich nicht eindeutig feststellen«

Ihre Anträge, die Infektionen als Dienstunfälle anzuerkennen, hatte die zuständige Bezirksregierung zuvor abgelehnt. Die Lehrerinnen hätten sich auch außerhalb der Schule anstecken können. »Ort und Zeit einer Infektion lassen sich in aller Regel – so auch hier – nicht eindeutig feststellen«, formulierte das Gericht in der Urteilsbegründung.