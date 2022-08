Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem am Mittwoch das neue Schuljahr beginnt, befürchtet die Schulleitungsvereinigung beträchtliche Unterrichtsausfälle, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer auch in diesem Herbst und Winter reihenweise mit Corona anstecken. Masken würden nur 70 bis 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler freiwillig tragen, schätzte die Landesvorsitzende Antonietta Zeoli. Die Verunsicherung, in welchem Ausmaß die Pandemie weiter auf dem System Schule lasten werde, bleibe wohl noch lange bestehen.