Der Bundestag stimmt an diesem Donnerstag über Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz ab, als Rechtsgrundlage für Coronamaßnahmen in den Ländern: An Schulen sollen die Bundesländer demnach Maskenpflichten vorschreiben dürfen, aber erst ab der fünften Klasse und nur, soweit dies »zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist«.