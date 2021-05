Pandemie-Bekämpfung Wirtschaftsministerium fördert Luftfilteranlagen für Grundschulen und Kitas

Luftfilter in Schulen sind ein Reizthema: Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie will die Bundesregierung den Einbau der Geräte nun fördern – in diesem Schuljahr wird es aber wohl nichts mehr.