Debatte über Präsenzunterricht Fachleute fordern dringend Konzepte für Schulen in Omikron-Welle

Wenn die Ministerpräsidenten erst am 7. Januar über den Schulunterricht in den kommenden Wochen sprechen, sei das zu spät, sagen Fachleute. Sie fordern eine Sondersitzung der Kultusminister – so schnell wie möglich.