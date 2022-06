Die Kultusminister der Länder haben den Bund aufgefordert, das wegen der Folgen der Coronapandemie aufgelegte Förderprogramm für Schülerinnen und Schüler bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024 zu verlängern. Das Programm solle mit weiteren 500 Millionen Euro länger als bisher geplant Fördermöglichkeiten in Bezug auf Lernrückstände und psychosoziale Effekte im Schulbereich eröffnen, teilte die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag nach einer Tagung in Berlin mit.