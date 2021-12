Coronakrise in Köln Grundschulen hissen weiße Flaggen – als Hilferuf

Pädagoginnen am Limit: In Köln wollen fast 60 Grundschulen auf die enorme Belastung in der Coronakrise aufmerksam machen. Die zusätzlichen Aufgaben seien auf Dauer nicht zu schaffen, sagt die Initiatorin.