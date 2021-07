Regelungen nach den Sommerferien Erst Schulkinder in Quarantäne, dann Bußgeld?

Urlaub am Mittelmeer, danach Isolation zu Hause: Wenn Kinder nach den Ferien nicht zur Schule gehen dürfen, kann unter bestimmten Bedingungen sogar ein Bußgeld fällig werden. Was jetzt gilt – und was Familien tun können.