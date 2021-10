Wie verlaufen Corona-Ausbrüche an Schulen? Gesundheitsamt rekonstruiert »Superspreader«-Ereignis aus Hamburg

33 infizierte Schülerinnen und Schüler, weitere 240 in Quarantäne: Das Hamburger Gesundheitsamt hat untersucht, wie es zu solchen Corona-Ausbrüchen an Schulen kommen kann – und will die Beibehaltung der Maskenpflicht.