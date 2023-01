Benjamin Fauth, Leiter der Abteilung Empirische Bildungsforschung am Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), betont, dass in die Metaanalyse Daten aus ganz verschiedenen Ländern eingeflossen seien. Deren Ergebnisse könnten daher zum Teil nicht einfach auf die deutschen Bildungssysteme übertragen werden: »So sind die Lernrückstände in ärmeren Ländern noch einmal deutlich größer als in einem eher reichen Land wie Deutschland«, sagt Fauth. »Insgesamt aber sehen wir auch hierzulande Lernrückstände, und wir sehen vor allem auch deren ungleiche Verteilung: Schülerinnen und Schüler, die es vor der Pandemie schon schwerer hatten, sind sehr viel stärker betroffen.«