Das Förderprogramm galt schon länger als umstritten – vor allem, weil lange Zeit kaum Gelder abgerufen wurden. Grund dafür waren zum einen die engen Förderkriterien. Der SPIEGEL hatte seinerzeit am Beispiel der 35.000-Einwohner-Stadt Wermelskirchen im Rheinland nachgezeichnet, was das bedeutet: Rund 130 Klassenzimmer gibt es in der Stadt, verteilt auf fünf Grundschulen, eine Sekundarschule und ein Gymnasium. Gerade einmal zwei Räume erfüllten die Voraussetzung für eine Förderung, etwa, weil sich die Fenster gar nicht oder nur auf Kipp öffnen lassen, was zum Durchlüften nicht reicht. Außerdem wurden nur solche Räume bedacht, in denen Kinder unter zwölf Jahren saßen – die älteren konnten sich schließlich impfen lassen.