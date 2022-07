Die Kürzungen seien ein »erheblicher Einschnitt in die finanzielle Ausstattung und damit in die weltweite Arbeit des DAAD«, sagte Präsident Joybrato Mukherjee. »Sie werden unsere Fördermöglichkeiten für Hochschulen, Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Jahre deutlich reduzieren.« Mukherjee warnte, dass Deutschland durch die Einsparungen an weltweiter Attraktivität als Wissenschaftsstandort einbüßen könnte. Die gebe Anlass zu »ernsthafter Besorgnis«.