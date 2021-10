Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

Nach den hitzigen Wochen voller Trielle und Elefantenrunden haben die Bundesbürger ihre Stimmen abgegeben – aber so richtig wissen wir nun irgendwie doch nicht, wie es weitergeht. Ein Ergebnis hat die Wahl dennoch hervorgebracht: Plötzlich interessieren sich die Mächtigen wieder dafür, wie Jugendliche und junge Erwachsene ticken – und warum so viele von ihnen die FDP gut finden (»Das ist los«). Haben Sie, liebe Lehrkräfte, diese Trendwende in Ihrem Alltag auch wahrgenommen?