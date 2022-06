Die deutschen Hochschulen liegen zudem deutlich vorn bei der Analyse einer ausgewogenen Geschlechterverteilung, der Gender Balance. Fast 82 Prozent aller Hochschulen landen hier in den Ranggruppen A oder B.

Fast zwei Drittel erreichen den Angaben zufolge überdurchschnittliche Werte beim Indikator »Investitionen in digitales Lernen«. Bei den anderen Indikatoren zu »Studium und Lehre« liege die Mehrheit in der mittleren Ranggruppe C, schreiben die Studienautoren. Top platziert seien etwa die WHU – Otto Beisheim School of Management und die Kühne Logistics Universität – beides private Einrichtungen.