»Kinderrechte konsequent umgesetzt« Deutscher Kita-Preis geht nach Heilbronn und Arnsberg

In Baden-Württemberg und in NRW stehen die besten Kitas – das jedenfalls findet die Jury des Deutschen Kita-Preises. Ausgezeichnet wurden Einrichtungen, die Kinder konsequent in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.