Das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz bilde für den Arbeitsmarkt der Zukunft aus, erklärte die Jury zur Begründung. »Obwohl Fachpraxisunterricht in Mecklenburg-Vorpommern nicht vorgeschrieben ist, hat es die Schule geschafft, die praktische Arbeit in erheblichem Umfang in den Unterricht zu integrieren«, erläuterte Jurysprecher Michael Schratz.

Modernere Geräte als im Betrieb

Der Praxisbezug werde durch Simulationslabore unterstützt. Schüler lernten an der Schule oft an moderneren Geräten als in ihren Betrieben. Die Jury würdigte das »hohe fachliche Niveau« und einen starken Bezug zur Lebenswelt.