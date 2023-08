Einmalzahlung wegen gestiegener Energiepreise 200 Euro umsonst – Hunderttausende Studierende stellen trotzdem keinen Antrag

Studierende und Fachschüler hätten »ausreichend Zeit« gehabt, den Antrag zu stellen, heißt es in der Regierungsantwort lapidar: »Sollten sie dies nicht tun, hat die Bundesregierung keine Handhabe und respektiert diese Entscheidung.« Deshalb sei auch keine Verlängerung der Frist vorgesehen, schreibt der Staatssekretär: »Es ist zu vermuten, dass das Interesse an der Energiepreispauschale bei denen, die sie noch nicht beantragt haben, nicht so groß ist.«