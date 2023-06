Im vergangenen Frühjahr hatte ein Positionspapier des Wissenschaftsrats den Sanierungsbedarf an Deutschlands Hochschulen auf 60 Milliarden Euro beziffert, wie es in dem Bericht von »Research.Table« heißt. Die Zahl basiert demnach auf Vorort-Begutachtungen aus dem Zeitraum 2011 bis 2021. Der immense Sanierungsbedarf hänge vor allem mit der Bildungsoffensive in den Sechziger- und Siebzigerjahren zusammen.