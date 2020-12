Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

bei uns in der Redaktion gab es in den vergangenen Tagen viele Diskussionen. Weil die Ministerinnen und Minister in der Kultusministerkonferenz (KMK) Ende vergangener Woche, so empfanden es jedenfalls manche, gewissermaßen ihre tagesaktuelle Arbeit eingestellt hatten, als sie in der Frage der Schulschließungen nur noch auf die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und die Kanzlerin verwiesen und keine eigenen Ideen präsentierten. Den viel beschworenen Plan B – es gab und gibt ihn nicht.