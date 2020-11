Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

die Halbwertszeit vieler Aussagen in der Pandemie ist begrenzt. Was aber schon vergleichsweise lange steht, ist das Bekenntnis der Kultusministerinnen und -minister zum Recht auf Bildung – und zum Vorrang für den Präsenzunterricht. Manchmal wurde der auch gegen den Willen Einzelner politisch durchgesetzt. Und zuletzt hielten sogar die Ministerpräsidenten in der Frage der Forderung aus dem Kanzleramt stand. Eine ungewöhnliche Einigkeit.