Hessen ist raus. Es ist das einzige Bundesland, das weder am Reformationstag noch an Allerheiligen einen Feiertag hat. In Berlin gibt es diese beiden Feiertage zwar auch nicht, aber dort sind, so wie in knapp der Hälfte der Bundesländer, noch Herbstferien. Viele von Ihnen dürfen sich also über freie Zeit freuen. Kinder und Lehrkräfte in Hessen hingegen müssen sich (wie ich) mit Halloween-Süßigkeiten trösten.

Eigentlich wäre dies eine schöne Überleitung, um über die Widrigkeiten des föderalen Bildungssystems zu berichten. Aber darauf möchte ich (dieses Mal) verzichten. Es drängen andere Probleme rund um Kitas und Schulen. Vor rund zwei Wochen sind die verheerenden Ergebnisse des IQB-Bildungstrends veröffentlicht worden. Von einem Pisa-Schock 2.0 war danach mitunter die Rede, und der wirkt fort.

Es wird intensiv über mögliche Ursachen des Leistungsabfalls bei Viertklässlern diskutiert. Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien (CDU) führte etwa die fortschreitende Inklusion an, was ein Team von Wissenschaftlern in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL stark kritisiert. Die Behauptung, die schlechteren Ergebnisse hätten auch damit zu tun, dass vermehrt Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam in einem Klassenraum lernten, sei nicht haltbar – und riskant.

Die IQB-Studie und die Missstände im Bildungssystem bewegen auch zahlreiche SPIEGEL-Leserinnen und -Leser, wie aus den an die hundert E-Mails hervorgeht, die uns nach der »Kleinen Pause« vor zwei Wochen erreicht haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle! Leider können wir nicht alle Zuschriften veröffentlichen. Unterm Strich ist daraus jede Menge Frust abzulesen, aber es gibt auch etliche konstruktive Vorschläge, wie sich die Misere zumindest ansatzweise beheben ließe.

Beispielhaft soll eine Schulleiterin aus Niedersachsen zu Wort kommen, die aus ihrer Praxis heraus sehr konkrete Reformen benennt, um überhaupt die »Chance zu haben, Kinder und Jugendliche mit den nötigen Kompetenzen für die Zukunft auszustatten«. (»Debatte der Woche«)

Wir freuen uns über weitere Ideen, Anregungen und Feedback unter bildung@spiegel.de. Ihnen wünschen wir – mit oder ohne Feiertag – eine gute Woche!

Das ist los