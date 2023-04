Das Prüfungsteam aus Brüssel sollte nun Bilanz ziehen, inwiefern die Schulen tatsächlich von der Hilfe profitieren. Dazu nutzten die Prüferinnen und Prüfer zusätzlich einen Fragebogen, der EU-weit an rund 49.500 Schulen verteilt wurde, rund ein Drittel antworteten innerhalb der vorgegebenen Frist. In Deutschland gaben dabei nur 17 Prozent der Befragten an, die digitale Ausstattung der Schülerschaft sei »ausreichend«.

»Die Coronapandemie machte deutlich, dass die Schulsysteme in fast allen EU-Ländern nicht gut auf den Distanzunterricht vorbereitet waren«, sagt Pietro Russo, Mitglied des Europäischen Rechnungshofs und verantwortlich für die Prüfung. Die EU habe ehrgeizige Pläne für die digitale Bildung und könne den Schulen dabei helfen, mehr Technologie einzusetzen. »Wir sind jedoch der Ansicht, dass die EU-Fördermittel besser eingesetzt werden könnten.« In manchen Fällen hätten die EU-Gelder einfach die nationalen Mittel ersetzt. In anderen Fällen sei vielen Schulen die von der EU angebotene Unterstützung nicht bekannt gewesen.