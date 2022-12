Gymnasialverbände zur Umsetzung des Digitalpakts »Gut gemeint, aber schlecht gemacht«

Gymnasien schneiden verhältnismäßig gut ab

Allerdings zeigt die Umfrage, an der sich gemessen an der bundesweiten Anzahl der Gymnasien über zehn Prozent der Leitungen beteiligt haben, dass es in Sachen Digitalisierung vorangeht – und dass die Gymnasien dabei verhältnismäßig gut abschneiden. Denn laut den jüngsten verfügbaren Zahlen zum Digitalpakt profitierten bundesweit erst rund 20.000 Schulen vom Digitalpakt – das ist etwa die Hälfte aller Schulen in Deutschland.

»Der Digitalpakt nimmt weiter an Fahrt auf, aber das Tempo stimmt noch nicht«, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger im September bei der Veröffentlichung der Zahlen zum Stand der Umsetzung. Die Bundesländer melden die Daten halbjährlich an das Ministerium. »Das ist eine Steigerung von 25 Prozent im Vergleich zu vor sechs Monaten«, so Stark-Watzinger.