Die Wissenschaftler haben in der am Montag vorgestellten Studie »Die Umsetzung des DigitalPakts Schule 2022« untersucht, woran es bei der Implementierung des Digitalpakts hakt. Dazu haben sie in sieben Bundesländern Experteninterviews geführt – mit Verantwortlichen in den Schulen, aber auch mit Menschen in der Verwaltung, die aufseiten der Schulträger für die Umsetzung des Digitalpakts zuständig sind.

So würden digitale Lernformate vor allem an Gymnasien und Gesamtschulen genutzt, deutlich seltener an anderen Sekundarschulen und nur in sehr geringem Maße bislang an Grundschulen – das sei bildungs- und sozialpolitisch höchst relevant, so Studienleiter Michael Wrase bei der Vorstellung des Berichts in Berlin. »Die Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler sind auch mit Blick auf die Digitalisierung sehr ungleich.«