Mitmachen können alle Bürgerinnen und Bürger der Länder, die am Erasmus+ -Programm teilnehmen, also aus den EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei. Wer die Chance auf ein Gratis-Ticket haben will, muss zunächst sechs Quiz-Fragen beantworten.