Demnach sind aktuell rund 122.000 Menschen in etwa 2000 dualen Studiengängen an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Dennoch bleibt diese Art der Vorbereitung auf das Berufsleben in Deutschland mit einem Anteil von 4,2 Prozent an allen Studierenden nur eine Nische. Bei den Erstsemestern beträgt der Anteil 4,6 Prozent. Den Bewerbungszahlen zufolge wäre aber mehr drin. Auf jeden Platz kommen der Studie zufolge im Schnitt zehn Bewerbungen.