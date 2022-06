Vier Jahre hat sie noch, wenn sie bis dahin keine entfristete Stelle findet, kann sie eine Zukunft an der Uni vergessen. Für eine Arbeit außerhalb der Wissenschaft ist sie aber nicht vorbereitet. »Ich müsste komplett bei null anfangen.« Sie habe in den vergangenen zehn Jahren nur Erfahrungen in der Wissenschaft gesammelt, aber nicht in der Praxis. Mit ihrem Doktortitel gelte sie als »überqualifiziert« für das Gehalt, das in den Berufen bezahlt werde.