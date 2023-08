So heißt es etwa in einer gemeinsamen Mitteilung des Deutschen Kinderhilfswerks, des Verkehrsclubs Deutschland sowie des Verbands Bildung und Erziehung: den Schulweg zu Fuß, mit dem Rad oder Roller zurückzulegen, sorge für einen körperlichen Ausgleich der Kinder zum langen Sitzen in der Schule. Sie seien morgens wacher und konzentrierter und könnten dem Unterricht besser folgen. Zudem führten Elterntaxis täglich zu einem unübersichtlichen Verkehrschaos vor den Schulen, was schnell gefährlich werden könne.