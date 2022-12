Energiekrise an Hochschulen Müssen Nachwuchswissenschaftler um ihre Jobs bangen?

Die Bundesregierung dürfe unter keinen Umständen zulassen, dass flächendeckende Einstellungsstopps, das Ausbleiben von Folgeverträgen und die Reduzierung von Promotionsstellen zu einem »tief greifenden Kahlschlag im wissenschaftlichen Nachwuchs« führen.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte Anfang Dezember im Plenum des Bundestages auf föderale Arbeitsteilung verwiesen. »Die Hochschulen sind in der Verantwortung der Länder.« Der Bund hatte in diesem Herbst einen Härtefallfonds für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Höhe von 500 Millionen Euro eingerichtet, um energieintensive Forschung zu sichern. Die Unionsfraktionen fordern in ihrem Antrag, diesen Fonds auf alle Hochschulen in Deutschland auszuweiten.