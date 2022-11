»Mit diesen Hilfen«, heißt es weiter, »ist nach Einschätzung der Bundesregierung die Aufrechterhaltung des geregelten Forschungsbetriebs an den Wissenschaftseinrichtungen gesichert.« Die Länder könnten das Entlastungspaket mit weiteren Maßnahmen ergänzen.

Sorgen um wissenschaftlichen Nachwuchs

In ihrer Anfrage hatten die CDU-Abgeordneten außerdem explizit nach Unterstützung für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt, deren Arbeitsverträge häufig an Forschungsprojekte gekoppelt und zeitlich befristet sind. Dahinter steht die Sorge, dass in einer Krisensituation zuerst beim wissenschaftlichen Nachwuchs gekürzt werden könnte.