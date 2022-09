Schulen hätten auch eine stabilisierende Bedeutung für die Gesellschaft, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung . »Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder bekräftigen daher, dass die Gewährleistung des Präsenzbetriebs in Schulen auch in Phasen einer kritischen Energieversorgung oberste Priorität hat.«