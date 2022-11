An der Hochschule Koblenz tritt ein, was die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusminister eigentlich vermeiden wollten: »Um die von öffentlichen Einrichtungen erwarteten 15 Prozent Energieeinsparung zu erreichen, werden wir in der Zeit vom 4. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023 die Vorlesungen als reine Onlinevorlesungen anbieten«, heißt es auf der Website der Hochschule .