Erziehungswissenschaftler zu Sommerferien »Lassen Sie die Kinder erst mal in Ruhe«

Ab heute sind alle Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien. Warum sind die eigentlich so lang? Was können Eltern tun – und was sollten sie lassen? Ein Erziehungswissenschaftler gibt Antworten.

Ein Interview von Swantje Unterberg