Bestsellerautor Ewald Arenz über seinen Beruf »Lehrer, die keine Fehler zugeben, sind die schlimmsten«

Ewald Arenz ist Schriftsteller und unterrichtet an einem Gymnasium in Nürnberg. Er wundert sich über gestresste Kollegen, den Leistungsdruck mancher Eltern – und hat in jeder Oberstufenklasse essgestörte Mädchen.