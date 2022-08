Waren es 2011 noch 27,5 Prozent in dieser Altersgruppe, die in einer eigenen Wohnung lebten, so kletterte der Anteil 2021 auf 31,2 Prozent. Dabei gibt es deutliche Geschlechterunterschiede, junge Frauen verlassen den Elternhaushalt früher als junge Männer: 27,6 Prozent der Männer in dieser Altersgruppe standen auf eigenen Füßen, bei den Frauen waren es 35,1 Prozent. Vor zehn Jahren war der Unterschied noch größer – damals lebten 22,3 Prozent der Männer und 33,0 Prozent der Frauen nicht mehr unter dem gleichen Dach wie ihre Eltern.